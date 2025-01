¿Cómo ha sido el regreso de los goleadores de Chivas?

Las segundas partes en Chivas no han sido los mejores, específicamente si de regresar goleadores hablamos, ya que grandes figuras del Guadalajara que brillaron en su primera etapa, en su regreso, no obtuvieron el mismo rendimiento, quedándose en el camino al no conseguir el rendimiento esperado.

Ante este panorama en RÉCORD recordamos como ha sido el regreso de los goleadores del Guadalajara y cuáles fueron sus números en segunda etapa con el equipo Rojiblanco.

Omar Bravo

El goleador histórico de Chivas es de los pocos futbolistas del conjunto Rojiblanco que ha vivido tres etapas con el Guadalajara, además de rendir en cada una de ellas, estableciéndose como el futbolista destacado que mejores números registra y que sobresalió del resto de elementos que vivieron una segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

En su primera etapa consiguió un total de 120 goles en 305 encuentros, en la temporada 2009-2010 marcó un total de 12 anotaciones en 49 partidos disputados, y en su última etapa, registró 29 dianas en 89 cotejos, estableciéndose como el goleador histórico de la institución tras superar a Salvador Reyes.

Miguel Sabah

El canterano del Guadalajara marcó un total de 15 goles en su primera etapa con Chivas desde sus inicios en el Torneo Inverno del 2000, posteriormente fue vendido y pasó por Cruz Azul y Morelia, tras su gran nivel en otros equipos, regresó a Chivas para el Torneo Clausura 2013, donde tuvo una participación para el olvido al marcar cuatro goles en dos torneos.

Ramón Ramírez

Uno de los grandes ídolos Rojiblancos en su primera etapa consiguió un título de Liga y marcó 25 goles estableciéndose como un referente del Guadalajara, posteriormente fue vendido al América y Tigres, en una etapa de madurez regresó al Rebaño Sagrado para el 2002, en donde en su segunda etapa en cuatro torneos solo marcó un total de siete anotaciones.

Adolfo Bautista

A diferencia del resto, el "Bofo" fue uno de los futbolistas que se estableció como uno de los ídolos de la afición, en su primer torneo consiguió un título de Liga, además de establecerse como la figura y futbolista a seguir del equipo.

Después de una primera etapa memorable, salió a Jaguares de Chiapas y tras un paso modesto durante tres años, posteriormente regresó al Guadalajara para Torneo Bicentenario 2010, donde marcó un total de cinco goles en cuatro torneos, sin embargo, fue parte fundamental para que el Guadalajara disputara la final de la Copa Libertadores en 2010.

