Vucetich cree que Chicharito y el Tri deben limar asperezas: 'No puede haber berrinches'

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y uno de los principales problemas de la Selección Mexicana es la falta de gol. Por lo tanto, Víctor Manuel Vucetich espera que Javier Hernández y el Tri limpien asperezas.

“Sin duda alguna, Jiménez y Chícharo han sido referentes de la Selección, él no necesita mucho apoyo de nosotros cuando tiene un gran nivel y los momentos de los delanteros a veces son así, no pueden haber esas formas de pensar en una Selección, no puede haber berrinches, tendría que ser todo muy profesional y buscar el bienestar de la Selección.

“Son elementos de alto nivel (CH14 y Raúl), esto habla perfectamente bien de ellos, México requiere de los mejores y si son los mejores, tendrá que hablar con ambos para estar en su mejor nivel y limpiar asperezas que nos pueden hacer daño”, mencionó en conferencia de prensa.

Otro delantero que tiene posibilidades de ir a la Copa del Mundo es Rogelio Funes Mori, quien trabaja como un "chamaco" según el Rey Midas.

“Funes Mori está súper metido, está trabajando como un chamaco porque la oportunidad de ir al Mundial depende de él, los seleccionados saben que se juegan su última carta y la participación de nosotros es apoyarlos, exigirles, para que puedan representar a nuestro país”, agregó.

