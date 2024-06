Universidad Panamericana espera aprobación de FIFA para recibir la Copa Mundial 2026

El director de deportes de la Universidad Panamericana, Álvaro Castañeda aseguró en entrevista para RÉCORD que la calidad de la cancha que tiene el campus en Guadalajara ha sido la clave para postularse como sede de entrenamiento de cara a la Copa del Mundo 2026

De igual manera, detalló que hay algunos aspectos por mejorar de acuerdo al libro de cargos de la FIFA, como colocar iluminación, vestidores y una zona mixta, para prensa. “La cancha cumple con todo lo que se requiere. Tiene el pasto que pide la FIFA, que es el Bermuda Celebration, el mismo que tiene el Estadio Akron, el mismo que tiene el Estadio BBVA en Monterrey".

"Nos falta toda la parte de vestidores para la propia cancha. Nos falta el alumbrado. Y algo que también nos han pedido es una zona mixta, sobre todo para el tema de prensa", y puntualizó que no son una institución deportiva como un equipo de futbol.

“No olvidar que somos una universidad, no somos un club. Pero creo que por la calidad que tiene la cancha, es por lo que nos siguen considerando. Mientras no nos descarten, creo que al final todavía no han descartado ninguna, pues estaremos ahí buscando la candidatura”, señaló.

Universidad Panamericana ha trabajado siete años para ser sede del Mundial 2026

El director deportivo enfatizó en que desde que inició el proyecto de la cancha tenía la intención de ser sede de la Copa del Mundo, por lo que ha sido un proceso de casi siete años trabajando para recibir a las selecciones en su campus.

“Fuimos calificando, hemos participado en muchos workshops con todas las necesidades que han tenido. Hemos recibido creo que unas tres, cuatro visitas por gente de la misma FIFA para ir avalando. Entonces, pues sí, un proceso largo, como es obviamente una Copa del Mundo. Y pues ya desde que está la cancha, desde que estaba en planos, hace ya siete años, seis casi de construcción, ya teníamos esta idea”, agregó.

Al final, detalló que por el momento se encuentra en proceso de revisión de FIFA, por lo que trabajan de la mano con el Comité Organizador de México, con la finalidad de ultimar detalles y en caso de ser aprobados, posteriormente ser elegidos por alguna selección nacional como sede de entrenamiento. “Realmente ya no hemos tenido avance porque sabemos que ahorita está como en el proceso de revisión por parte de FIFA".

"Ya en un momento el Comité Organizador nuevamente nos va a decir qué sigue. La gente de Chivas tiene un comité organizador que ellos nos ponen en contacto cada que viene alguien de FIFA, algunos vienen a ver temas de seguridad, algunos vienen a ver temas de la cancha, algunos vienen a ver temas de hotelería, etc", y enfatizó que su cancha funcionaría para las prácticas de las selecciones hospedadas en Guadalajara.





“Obviamente una cosa son los estadios y otra cosa son los centros de entrenamiento o estas áreas para las propias selecciones. Y hemos aprendido mucho por todos los procesos, las validaciones y que al final, si es que quedamos, las propias selecciones que vengan a la ciudad de Guadalajara escogerán cuál es la mejor opción para ellos”, concluyó

