Guillermo Ochoa, portero y capitán de la Selección Mexicana, está en busca de su sexto Mundial. Las críticas por no darle paso a nuevos porteros han estado presentes, sin embargo, el canterano del América habló claro al respecto.

En una entrevista para TV Azteca, 'Memo' mencionó que en la Selección Nacional, si un jugador está en buen momento debe ser convocado sin importar la edad.

"Esto es una selección nacional, no una sub 20, ni sub 23 o 25 o 30. Aquí mientras te encuentres en un buen nivel, en un buen rendimiento, por supuesto que las puertas de la Selección siempre están abiertas", comentó el arquero del Salernitana.

Asimismo, Ochoa señaló que si un portero mexicano quiere tener un lugar en la portería del Tri, ellos deben ganarse su lugar con trabajo, como le tocó a él. De igual forma, señaló que él piensa estar en la Selección mientras los directores técnicos sigan confiando en él.

"Los jóvenes tienen que venir a tocar la puerta, como me tocó a mí y venir y ganarme mi lugar. Mientras yo me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí y sienta que pueda aportar a la Selección, voy a seguir aportando en base a mi rendimiento", sentenció el portero de México.

