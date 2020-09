Gonzalo Higuaín, nuevo delantero del Inter de Miami de Rodolfo Pizarro, reveló las razones por las que decidió continuar su carrera futbolística en la Major League Soccer, siendo su prioridad el volver a disfrutar del futbol, siendo la nueva franquicia de la liga estadounidense el equipo idóneo para conseguirlo.

“Esta Liga yo ya lo tenía vista desde hace un buen tiempo, por mi hermano. Me daba curiosidad porque venían muchos jugadores de élite a jugar acá. Se divertían, metían goles y eran felices. Eso me dio motivación y curiosidad. Necesitaba volver a sentirme feliz dentro de una cancha de futbol, volver a disfrutar del futbol y creo que acá se dan las condiciones para que se de eso”, reveló Higuaín, ex de la Juventus, en entrevista con TUDN.

“Inter de Miami hace las cosas bien, tienen ambiciones y hay una base en el equipo como para poder lograrlo. El equipo juega bien, que juega como me gusta a mí, el delantero tiene oportunidades de gol. Ojalá pueda meter goles, que es lo que me gusta, y ayudar al equipo a ganar”,

Así mismo, aceptó que la presencia de David Beckham como dirigente influyó en su decisión, pues sabe entonces que el proyecto del Inter de Miami en cosa seria.

“Sin duda es una motivación venir a un club con una persona del calibre de David Beckham, con quien además pude jugar seis meses con él en Real Madrid, eso me motivo a venir porque quiere decir que las ambiciones del equipo son grandes”, apuntó el delantero de 33 años,