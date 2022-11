Licha Cervantes sobre la Semifinal: 'América viene haciendo las cosas bien pero también nosotros'

Alicia Cervantes aseguró que Guadalajara buscará sacar ventaja en el Estadio Azteca para cerrar la llave en casa. Sin embargo, saben que enfrente tendrán a un América que llegara motivado por la rivalidad que hay entre ambos clubes.



"Es una rivalidad en la cual siempre hemos hecho buenos partidos, creo que América viene haciendo las cosas bien, pero también nosotros estamos haciendo las cosas bien. Hay que estar consientes de que también saldrá un América muy motivado por la situación de la rivalidad", destacó 'Licha'.

Sin lugar a dudas, Alicia Cervantes se ha vuelto en un peligro constante para las Águilas, ya que es la máxima goleadora en el clásico nacional con 8 tantos. La delantera mexicana destacó que si le ha ido bien en el Estadio Azteca es gracias a su equipo: "En lo que cabe de sí me va bien o no en el Azteca, creo que es gracias también al gran equipo que tengo en conjunto y obviamente creo que sin ellas no sé me dieran los partidos en el Azteca".

La goleadora histórica del Guadalajara también resaltó que este partido será fundamental en las aspiraciones del equipo por mantenerse vivo en la búsqueda del bicampeonato: "Importante, obviamente porque nos estamos jugando un torneo nos estamos jugando el bicampeonato entonces estamos concentrados más que nada en poder hacer un buen partido y poder llevar el resultado a casa".

Finalmente, Cervantes invitó a la afición rojiblanca a que asista a esta encuentro: "Creo que va a ser importante que la gente nos está acompañando en este partido. Obviamente sabemos que tenemos mucha gente aquí en México. Entonces el mensaje es que nos vayan a apoyar y que estén ahí siempre con nosotras al 100, porque nosotras vamos a dar todo de nosotras para sacar un buen resultado".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARION REIMERS PROTAGONIZÓ PELEA CON OMAR ZERÓN EN TNT SPORTS: "SI NO TE GUSTA, NO VENGAS"