'Tenía oportunidad en Liga MX, pero el AEK me llamó': Sofía Álvarez, mexicana que llega a Grecia

De cara a su nuevo reto en el AEK Atenas de Grecia, la mexicana Sofía Álvarez está llena de ilusión por brillar con el que será su tercer equipo en Europa. Y como representante de nuestro balompié, la exjugadora de Querétaro señaló que la Liga MX Femenil ha crecido mucho con respecto a cuando ella se fue, al grado de ser un torneo reconocido a nivel internacional en múltiples países del Viejo Continente.

En charla con RÉCORD, Sofía señaló que su próxima llegada a Grecia la tiene nerviosa. Previamente, la mexicana jugó para Valencia y Besiktas, pero tras finalizar su contrato con el equipo turco decidió probar suerte en el futbol griego, a pesar de haber tenido ofertas en la Liga MX Femenil.

"Terminé contrato con Besiktas y llegó esta oportunidad. No sé cómo me habrán visto, pero al final me llegó la invitación. Aquí en la Liga MX tenía algunas opciones, pero yo solita dije que quería seguir por allá (Europa), así fue como se dio. Al final de cuentas, me gusta mucho ese tema de lo nuevo, de los cambios. Estoy feliz de seguir en Europa", comentó Álvarez.

'Estoy nerviosa, pero contenta'

"(Estoy) muy contenta, muy nerviosa, porque es otro país totalmente nuevo, otro idioma, otra cultura, de todo. Estuve ya en otros países, cada uno tuvo su tema y sus cosas. Por ejemplo, cuando estuve en Turquía tuve que cambiar de todo por la religión, la cultura. Medio acoplada a los cambios, nerviosa, pero en todos los cambios así pasa", agregó.

'En todos lados ven la Liga MX': Sofía Álvarez

Sofía Álvarez señaló que el futbol femenil en México ha crecido mucho. Y es que las llegadas de jugadoras como Jenni Hermoso, Irene Guerrero, Kenti Robles y más, le han dado a la Liga MX Femenil un gran nivel de reconocimiento a nivel mundial. Ante esto, la próxima futbolista del AEK Atenas señaló que las oportunidades de jugar futbol para las mujeres han crecido en el país.

"Me siento agradecida y con suerte, porque no muchas han podido ir para allá. Los sueños se cumplen y créeme que en todos lados te están viendo, en todos los países te ven. El futbol femenil en México está creciendo muchísimo, yo estaba por allá y me dicen 'conozco a tal jugadora', 'me gusta como juega tal', entonces sí, queda mucho por recorrer en el futbol femenil en México, pero sí hay muchas oportunidades", agregó.

