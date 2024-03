'Robo' se hace tendencia tras penal marcado al América ante Atlas

En el duelo entre Atlas y América en el Estadio Jalisco, una decisión arbitral de Fernando Guerrero marcó el resto del juego, pues al expulsar a Anderson Santamaría, las Águilas se encaminaron para golear 1-5, algo que en redes sociales fue denominado como "robo".

En Twitter, a escasos instantes de la remontada de las Águilas en el primer tiempo, la palabra "robo" se convirtió en tendencia en 'X', pues los aficionados consideran que antes del penal para las Águilas, había mano de Diego Valdés, sin embargo, 'El Cantante' terminó por 'echar' a Santamaría y confirmar la pena máxima.

En la parte final de la primera mitad, Diego Valdés tocó el esférico con el rostro y el rebote tocó su mano derecha dentro del área, por lo que asistió a Henry Martín, quien remató y Anderson Santamaría sacó el esférico con la mano, por lo que Fernando Guerrero expulsó al defensor del Atlas y sancionó la pena máxima para América.

Pese a que en la repetición se mostraba con claridad la mano de Diego Valdés, misma que pudo ser sancionada, se generó una gran polémica en redes sociales, luego de que se consideró se tuvo que invalidar la expulsión y que no se generara el penal favorable para el América.

De acuerdo con el reglamento compartido por Felipe Ramos Rizo, la razón por la cual, la mano de Valdés no se consideró, fue dado a que la jugada no acabó en gol. En caso de que Santamaría no hubiera detenido el remate, la jugada habría sido revertida.

