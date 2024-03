¿Ayuda arbitral? Ramos Rizo asegura que el penal de América estuvo bien marcado

El exárbitro, Felipe Ramos Rizo aseguró a través de su cuenta de X, que el penal que colocó en ventaja al América estuvo bien marcado. Esto a pesar de que Diego Valdez tocó el esférico con la mano en la jugada que derivó en el penal que colocó el 1 a 2 en la cancha del Estadio Jalisco.

“Bien otorgado el penal y la expulsión, con apego al reglamento”, aseguró el exárbitro en redes sociales, junto con una foto del reglamento de la Liga.

Bien otorgado el penal y la expulsión, con apego al reglamento. pic.twitter.com/DjcKJuayXh — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) March 3, 2024

En la parte final de la primera mitad, Diego Valdez tocó el esférico con el rostro y el rebote tocó su mano derecha dentro del área, por lo que asistió a Henry Martín, quien remató y Anderson Santamaría sacó el esférico con la mano por lo que Fernando Guerrero expulsó al defensor del Atlas y sancionó la pena máxima para América.

Pese a que en la repetición se mostraba con claridad la mano de Diego Valdez, misma que pudo ser sancionada, se generó una gran polémica en redes sociales, luego de que se consideró se tuvo que invalidar la expulsión y que no se generara el penal favorable para el América.

De acuerdo con el reglamento compartido por Felipe Ramos Rizo, la razón por la cual, la mano de Valdés no se consideró, fue dado a que la jugada no acabó en gol. En caso de que Santamaría no hubiera detenido el remate, la jugada habría sido revertida.

