Alfredo Tena reprobó campaña de Chivas y América previo al Clásico Nacional

La campaña organizada entre Chivas y América para promocionar el Clásico Nacional, en la que jugadores de ambos equipos interactuaron entre sí, no fue del agrado de los aficionados, ni de las leyendas de las Águilas, como Alfredo Tena, quien desaprobó este acto, pues dijo que en su época como profesional les inculcaron el odio deportivo al Guadalajara.

“Yo pienso un poco a la ‘antigüita’. A nosotros nos enseñaron a que eran rivales y no nos dejaban ni cambiar las camisetas, muchas veces ni saludarlos antes del partido. No los critico porque las cosas han cambiado y yo no quiero que piensen que yo estoy anticuado, pero a mí no me gusta tanto eso de estar en días de medios juntos”, declaró el histórico exjugador americanista en charla con RÉCORD.

Asimismo, Tena admitió que solo en caso de ser una orden de la directiva, hubiera accedido a participar en una dinámica en conjunto con el Rebaño Sagrado, pero aclaró que, de manera voluntaria, no se prestaría a hacerlo.

“Bueno, soy disciplinado y acato las órdenes, pero sí de mí dependiera, yo no iba, pero si me dice la directiva, tienes que ir, pues no me queda otra, pero si a mí me dicen ‘¿Quieres ir?’, les digo no, muchas gracias”, explicó.

Finalmente, el’ Capitán Furia’ consideró que, el duelo entre rojiblancos y azulcremas no tiene necesidad de recurrir a la publicidad, ya que es un partido que goza de gran convocatoria en nuestro país y siempre genera gran expectativa.

“Creo que el Clásico no necesita estar en los medios, yo pienso que es un partido que se vende solo y que la misma tradición del partido hace que la gente tenga la expectativa que tiene”, sentenció.

