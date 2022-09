Armando Archundia sobre decisión en no dar gol a Chivas ante América: "Es correcta"

Una de las polémicas más grande del Apertura 2022 y del Clásico Nacional fue la jugada en la que Guillermo Ochoa sacó un balón aparentemente de dentro de la portería. Sin embargo, se decidió no dar la anotación, ya que el árbitro Adonai Escobedo no vio que la pelota haya rebasado completamente la línea de gol.

La crítica más fuerte de parte de los aficionados de Chivas y del antiamericanismo fue que el VAR no llamó al silbante para que checara la jugada en el monitor y pudiera apreciar si entró o no situación que ya explicó el presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia, quien además dio por buna la decisión de no marcar el gol.

"En polémica de gol o no de Chivas en el clásico, no hay una toma contundente para el VAR. Así que la decisión es correcta", sentenció Archundia en conferencia de prensa.

Esta jugada ha generado diversas criticas y abrió el debate sobre si se debe implementar la tecnología de ojo de halcón en la Liga Mx. De momento las cosas seguirán igual, y el arbitraje de Adonai Escobedo fue calificado como bueno.

