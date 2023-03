Tano Ortiz defiende a Zendejas por jugar en Chivas: 'Un profesional se debe dedicar a su trabajo'

La rivalidad entre dos equipos no es impedimento para que algunos jugadores se desempeñen en ambos clubes, tal es el caso de Alejandro Zendejas, quien defendió la playera de Chivas y ahora lo hace para América, decisiones que el entrenador Fernando Ortiz respeta, pues un jugador profesional está expuesto a estas posibilidades.

“Particularmente considero que un tipo profesional debe jugar donde un club lo demande, en lo personal le puede gustar o no, pero debe responder. Ale (Zendejas) ha jugado en los dos clubes como otros compañeros. Los tiempos han cambiado, hay que modernizarse, aceptar. Un profesional se debe dedicar a su trabajo en cualquier club”, declaró en conferencia.

Y precisamente, refiriéndose al caso en particular de Zendejas, ‘Tano’ aún no tiene claro si buscará que el extremo juegue ante América en calidad de titular o si podría optar por Leonardo Suárez.

“Todavía no lo he decidido (si Zendejas va de titular). Entrenamos por la mañana, me tomaré la tarde para pensarlo bien y mañana dárselo a ellos antes del partido”, explicó.

