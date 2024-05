André Jardine previo a la Final del Clausura 2024: "No conozco a los jugadores de Cruz Azul"

No podía ofrecer menos. André Jardine es consciente que lo mínimo que exige América es ser un candidato al título, por lo que jugar las finales es indispensable pues el resto es fracaso y en Coapa es una palabra prohibida.

“Trabajamos siempre pensando en ganar, no se planea perder ni el fracaso, por el contrario, pienso que si ganamos las cosas buenas que pueden venir, lo que el grupo hace por merecer, son dos torneos llegando a instancias Finales y estamos llegando cada vez más, representando este club a la altura de la exigencia que tiene y el de nuestra afición”, aseguró el brasileño.

“Es una presión muy buena de tener, no hay quien no quiera jugar un partido con 80 mil personas como son las finales en el Estadio Azteca. Si estamos aquí es porque algo hicimos para estar en un club como este. Ahí vamos a estar, muy fuertes, pensando en vencer. Hay que probar que merecemos, jugar bien, trabajar más que el rival”, agregó.

Al preguntarle cuál de las plantillas es mejor Jardine no dudó en decir que era la suya y que no conoce a todos los futbolistas de Cruz Azul. “Las comparaciones no me gustan mucho. No conozco profundamente a los jugadores de Cruz Azul, los de América sí y mi plantilla realmente es muy buena",

"Me gusta la calidad del plantel que formamos. Ayudo a tomar decisiones para ser más fuertes, cada contratación debe hacernos más fuertes y así debemos trabajar. Para comparar es un tema mucho de prensa, nosotros nos enfocamos en hacernos más fuertes y el siguiente torneo queremos un plantel más fuerte", añadió el brasileño.

"Cruz Azul, Tigres y Chivas pensarán lo mismo, los grandes cada vez quieren ser más fuertes. Me enfoco en mis jugadores y quiero que ellos cada vez sean mejores y que en partidos como este se impongan los jugadores de América”, finalizó André Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL SEPÚLVEDA ESPERA GANAR SU PRIMER CAMPEONATO: "SERÍA EL PREMIO A TODOS LOS AÑOS DE TRABAJO"