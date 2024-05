En la Ida de la Gran Final entre América y Cruz Azul, la polémica volvió a hacerse presente. Y es que en el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Carlos Rotondi pisó en el tobillo a Henry Martín dentro del área, algo que la Comisión de Arbitraje determinó como "jugada normal de futbol y un roce accidental".

Al minuto 58 de la Ida, tras una gran jugada personal desde la banda izquierda, Julián Quiñones mandó un centro para 'La Bomba', el cual no pudo cabecear por un empujón del delantero de La Máquina. Sin embargo, ni el árbitro central del juego ni el VAR consideraron que era para marcar la pena máxima.

Unas horas después del juego donde Águilas y Celestes empataron 1-1, la Comisión de Árbitros explicó a través de sus redes sociales porque no se marcó penal a favor de los comandados por André Jardine. Y es que en los audios revelados del VAR, se aprecia que, Guillermo Pacheco Larios, encargado del videoarbitraje no considera falta la acción, pues Rotondi no le impide a Henry disputar el balón.

"No, no hay fuerza. Se va cayendo Rotondi y únicamente le pone las manos, no impide que Henry remate y es cuando cae. No existe ningún pisotón, no es empujón. Jugada totalmente accidental, es un contacto de futbol que no tiene un impacto", comentó Pacheco.

Asimismo, la Comisión de Árbitros argumentó en su video que la jugada fue un roce accidental y que no interfirió para que Henry Martín pudiera rematar o saltar dentro del área rival. De igual forma, reiteró la postura de Fernando Hernández y confirmó que no había penalti para América.

Aquí les compartimos los audios y videos del VAR de la jugada del minuto 58 de la Final de Ida de la @LigaBBVAMX pic.twitter.com/H2XY9GZvHd — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 24, 2024

"Se produjo un contacto normal de futbol, el cual no puede ser considerado infracción. Al momento de correr por ese balón, el jugador de Cruz Azul roza con su pie parcialmente el pie del jugador del América, siendo este un contacto accidental", expuso la Comisión.

