Cuauhtémoc Blanco respondió a la polémica de la Final: 'Los cruzazulinos de todo se quejan'

La Final del Clausura 2024 sigue dejando mucho que hablar. Esta vez fue el exjugador histórico de las Águilas de América, Cuauhtémoc Blanco, quien habló sobre el resultado final y la jugada polémica del penal.

A través de un TitkTok, se ha vuelto viral un video del exfutbolista respondiendo a si era o no penal, a lo que ‘Cuau’ aseguró que la barrida de Carlos Rotondi fue ‘imprudente’ por lo que se tenía que marcar el penal. Además, criticó los comentarios de los aficionados de Cruz Azul tras el encuentro.

"Pues era penal porque lo marcaron, ¿no? Fue una entrada imprudente, siempre en las fuerzas básicas te dicen 'no te barras en el área' porque te pueden marcar penal. Y a mí si me molesta porque mucha gente del Cruz Azul está enojada, todos están llorando. (...) Para mí fue penal, yo lo estaba viendo ahí en el estadio y sí fue penal, pero lamentablemente los cruzazulinos así son, de todo se quejan.

"Si al América le hubieran marcado o no le hubieran marcado uno, nosotros no decimos nada. Ese árbitro es cruel con nosotros, pero se me hizo que decidió bien, pitó bien, no se dejó llevar, no se dejó influenciar y yo creo que sí fue penal. Al final de cuentas ya quedó campeón el América, entonces, si van a llorar que vayan a llorar a su casa", reveló el exjugador para Juan Antonio Díaz, reportero y conductor de Pulso Político.

América ahora tendrá varias semanas de descanso antes de volver a reportar de cara a la Leagues Cup, contra los equipos de la MLS y el Apertura 2023, en busca del Tricampeonato.

