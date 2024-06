Almada manda mensaje a la directiva de Pachuca sobre una posible desmantelación

El equipo de Pachuca cerró con broche de oro su temporada 2023-24 al conquistar su sexto campeonato de la Concachampions, luego de una contundente victoria de 3-0 sobre el Columbus Crew en la Final de la Concacaf. Sin embargo, este triunfo podría marcar el último partido para algunos de sus jugadores clave antes de las vacaciones.

Entre las principales figuras de los Tuzos se encuentran Salomón Rondón, Erick Sánchez y Oussama Idrissi. Específicamente, los dos últimos han sido vinculados con otros equipos, lo que genera preocupación sobre posibles salidas importantes.

El técnico Guillermo Almada expresó su deseo de evitar una desbandada similar a la que ocurrió tras el título del Apertura 2022.

“Esperemos que no nos pase como la última vez, que perdimos 18 jugadores, por el interés y la gran performance. Seguramente va a haber alguna salida y no me gusta ponerles obstáculos. Seguramente algún jugador va a partir, porque la rueda debe seguir girando. Hay jóvenes empujando y es la política de la institución, dando el aire a los de cantera y dejando partir a los que se consolidan”, comentó Almada tras el campeonato.

