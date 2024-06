Erick Sánchez abre las puertas a su posible salida de Pachuca: "Si me voy, es como campeón"

"Si me voy, es como campeón". Estas fueron las palabras de Erick Sánchez a Fox Sports después de haber conseguido coronarse en la Concacaf Champions Cup, ya que en las últimas semanas hay varios rumores que apuntan a que el mediocampista mexicano podría dejar al Pachuca de cara al próximo campeonato.

Al Finalizar la final de la Concachampions Cup, Erick Sánchez fue cuestionado por su posible salida de los Tuzos, a lo que el mexicano respondió lo siguiente:"No lo sé, por lo menos tengo que disfrutar, sea mi primer o mi último partido tengo que disfrutar, tengo que hacer aquí, ya después vendrán cosas, pero si me toca irme, me voy campeón y eso es lo que me llena de orgullo".

A pesar de que el marcador de 3 a 0 podría señalar que no fue un partido complicado para los de la Liga MX, Sánchez dejó claro que no fue así: "Sabíamos que un equipo hay un rival difícil no sabíamos que salían jugando mucho creo que como dije al principio nos costó agarrarles como su forma de juego pero ya cuando la agarramos creo que lo hicimos de una manera y ahí está el resultado".

Finalmente, el 'Chiquito' Sánchez puntualizó que una de las claves para obtener el triunfo fue que fueron contundentes en las oportunidades que tuvieron: "A mí me llena de orgullo ver como cada uno de mis compañeros se partieron el alma dentro del campo, creo que fui concretos en las jugadas que tuvimos y me llena de orgullo ver como ahora podemos levantar una copa más. Creo que eso nos ayudó bastante, meter esos dos goles tan rápido fue un golpe fuerte para ellos tal vez y a nosotros nos ayudó".

