Gerardo Espinoza deja el cargo de entrenador en Deportivo Aucas

Luego de solo seis meses en el cargo, el entrenador mexicano Gerardo Espinoza deja el cargo de director deportivo al frente del Deportivo Aucas, esto al finalizar su participación de la primera ronda en la Serie A de Ecuador.

Hasta hace un par de semanas, Espinoza tenía al Aucas en el liderato de la tabla y era los favoritos a llevarse el título en Ecuador, pero una sería de malos resultados en las últimas cuatro jornadas provocaron que el campeonato se les escapara.

Tras el empate a dos goles en contra de Imbabura, Gerardo Espinoza se responsabilizó de los malos resultados en las últimas semanas y mencionó que sus jugadores han hecho un excelente trabajo, pero el culpable del fracaso no es nadie más que él.

"Los jugadores han hecho un gran trabajo. Me equivoqué yo en algunas situaciones, algunas modificaciones no me han salido bien. Soy el principal responsable", declaró Gerardo Espinoza

Espinoza estuvo en el radar del Puebla desde la temporada pasada y hace algunas semanas lo volvieron a buscarlo y era la primera opción para la Franja, pero la clausula de resección que tenía en Aucas le impidió dirigir en la Liga MX y Puebla se terminó decantando por José Manuel de la Torre.