Después de obtener el bicampeonato con el Club América, Jonathan dos Santos ha sorprendido a sus seguidores al plantear la posibilidad de retirarse del futbol profesional. A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista publicó una fotografía donde aparece sosteniendo los trofeos del Apertura 2023, del Clausura 2024 y la Copa de Campeón de Campeones, acompañada del mensaje: "BICAMPEONES. ¡Somos historia! Creo que ya es hora de retirarme, ¿o todavía no? Los leo".

La publicación de Dos Santos generó una oleada de reacciones, incluyendo comentarios de sus compañeros, como Álvaro Fidalgo, así como de Carlos Salcedo, uno de sus rivales en la pasada final. Decenas de aficionados también se unieron para expresar su deseo de que el jugador no se retire y continúe buscando más títulos con el América.

Sin embargo, la duda sobre su retiro parece ser seria, ya que Dos Santos volvió a plantear la misma pregunta en su cuenta de X (antes Twitter), reforzando la idea de que está considerando seriamente colgar los botines tras los éxitos recientes con su club.

Parece fácil Ya me retiro no? https://t.co/rRwHwyucDG — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) May 31, 2024

Hace unos meses, el jugador de las Águilas confirmó que ya no le interesa jugar para la selección mexicana, a pesar del buen momento que atraviesa en la Liga MX. "Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retire. Cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en estos momentos de mi carrera, con muchísimos partidos, ya tengo 34 años, ya no soy un joven. Siento que ahora mismo tengo que darle todo al América por lo que me han demostrado, sin venir jugando año y medio que me vuelvan a renovar y confiar en mí", declaró Dos Santos, confirmando su retiro del Tri.

Jonathan dos Santos llegó al América en 2022 procedente del LA Galaxy y, desde entonces, ha sido una pieza clave en el equipo, especialmente bajo la dirección de André Jardine, quien lo ayudó a retomar su nivel. Su desempeño ha sido fundamental para que los Azulcremas lograran el bicampeonato, un logro que ahora lo lleva a cuestionarse sobre el próximo paso en su carrera.

