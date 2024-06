Guillermo Almada tras levantar el título: “Pachuca es el equipo más ganador en los últimos 25 años”

Guillermo Almada no ocultó su felicidad después de obtener un nuevo campeonato con Pachuca; sin embargo, espera no perder a tantos futbolistas como cuándo consiguió el campeonato de la Liga MX en el 2022.

"Creo que fuimos justos merecedores de llevarnos el título, sobre todo que lo redondeamos con un gran partido donde generamos muchas situaciones, si hacemos la suma de toda la competencia, vuelvo a insistir, creo que fuimos muy justos campeones, así que una satisfacción muy grande porque llevamos un tiempo en el club, es la cuarta final, este Pachuca es el equipo que ha sumado más títulos en los últimos 25 años, sumando los campeonatos locales e internacionales, cosas que nos alegra mucho porque es una gran institución, así que vos le dijiste que estamos muy felices", comentó Almada al finalizar la final de la Concacaf Champions Cup.

A pesar de que este momento es un reflejo de felicidad para el director técnico uruguayo, este no ocultó que podría ser la última ocasión de varios jugadores con el Pachuca: "Seguramente un jugador va a partir porque la rueda tiene que seguir girando, hay jugadores jóvenes que vienen empujando de abajo. Esperemos que no nos pase como la última vez que salimos campeones y que perdimos a 18 jugadores por el interés e indudablemente por la gran performance que tuvieron, pero seguramente alguna partida va a haber porque es un crecimiento deportivo, económico para ellos y desde mi punto de vista no me gusta ponerle obstáculos, siempre y cuando el jugador esté de acuerdo".

Dejando de lado las posibles salidas qué podrían tener Los Tuzos de cara al Apertura 2024, el charrúa dejó Claro que es un orgullo poder participar en el próximo Mundial de Clubes: "Es el desafío más grande que podemos tener cualquier futbolista o entrenador, participar en un mundial de selecciones representando tu país o de clubes y si tiene el plus todavía que es el primero de la historia (con 32 equipos), si bien defendemos a Pachuca, vamos a tratar de representar a México y tratar de hacer un gran Mundial por más que todavía falta mucho tiempo".

