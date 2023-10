Santiago Giménez: “No me gustaría jugar en América”

Santiago Giménez, delantero de Feyenoord y canterano de Cruz Azul, dejó en claro su lealtad al equipo de La Noria. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de jugar en el Club América en el futuro, el futbolista expresó: "No me gustaría jugar ahí".

“No, tampoco quiero generar polémica, ni mucho menos, pero creo que como yo veo el futbol si tú eres hincha de un club no vas a jugar con tu clásico rival, así lo veo yo, pero respeto mucho al Club América, es un equipo muy grande, en lo personal, si me preguntas, no me gustaría jugar ahí”, respondió Santi en entrevista para TNT Sports México.



El ‘Bebote’, quien se formó en las fuerzas básicas del club cementero, demostró su profundo respeto por la institución de Coapa, al que reconoció como un equipo grande en el futbol mexicano. Sin embargo, explicó su perspectiva sobre la fidelidad a su club. Giménez enfatizó que no busca generar polémica y que respeta al entorno americanista.

Y es que Santiago. tiene una fuerte conexión con la afición de Cruz Azul y con el equipo, incluso compartió a través de sus redes sociales historias, donde se muestra que sigue los partidos de Cruz Azul y apoya al 100 por ciento a sus excompañeros.

