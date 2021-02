Larcamón: 'Con América hemos estado a la altura, pero nos falló la contundencia'

Tras la derrota ante el América, Nicolás Larcamón, técnico del Puebla consideró que su equipo estuvo a la altura del conjunto de Coapa; sin embargo, la falta de contundencia sentenció la derrota.

“Mas que preocupa, ocupa, tanto con Monterrey, con América hemos estado a la altura, pero bueno, estamos al leve con la contundencia porque más allá de que es un rival de mucha jerarquía, se vienen rivales que quizá están más emparejados con nosotros, y si no somos contundentes vamos a tener que pagar con el no hacer valer la generación del futbol que es lo que este equipo necesita. Esto de merecimiento no es, y hay que ganar los tres puntos en cancha para clasificar a la Liguilla”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.

Larcamón señaló que pese al buen partido que hizo el conjunto de la Franja, bastarón pequeños errores para que las Águilas hicieran el gol del triunfo, del cual ya no pudieron levantarse.

“Son partidos en los que margen de error es mínimo por la jerarquía individual de futbolistas que hacen valer cada oportunidad de gol que se les presenta. Nosotros creamos que hicimos el trabajo, el esfuerzo, generamos las situaciones y lamentablemente no supimos capitalizar los pasajes que fueron favorable para nosotros y después son márgenes mínimos en los que sostuvimos una concentración, quizás niveles de agresividad e intensidad a lo largo del partido y en el momento en el que alguna intervención no fue lo suficiente agresiva lo pagamos con el gol y no pudimos reponernos en las situaciones que se nos presentaron más adelante”, lamentó.

