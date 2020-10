Julio González: 'América vs Pumas, el partido más importante de mi carrera'

El del sábado ante América será el partido más importante en la carrera de Julio González, portero de Pumas.

Y es que todo se ‘alineó’ para que en el primer Clásico de los universitarios en el torneo, el arquero acapulqueño sea el titular, pues Alfredo Talavera estará con la Selección Mexicana; sin embargo, el jugador de 29 años está completamente convencido de que tiene la capacidad para responderle a su equipo y sacar el triunfo del Estadio Azteca.

“Es el del sábado es la oportunidad que estaba esperando. Ya tuve actividad en otros partidos, pero el del sábado es el partido más importante hasta ahorita en mi carrera, es un Clásico y los Clásicos se tienen que ganar y estoy preparado para hacer mi mejor actuación.

“El partido con América me tiene muy motivado y me da mucho gusto que Talavera esté en la Selección porque eso habla del buen trabajo de los porteros en Pumas y mi trabajo es seguir por esa línea porque él ha sido el mejor portero del torneo y yo quiero que el equipo siga ganando y yo seguir por una línea; es mi primer Clásico, lo voy a disfrutar muchísimo, pero los Clásicos más que jugarlos se tienen que ganar y yo quiero ganar porque sé lo que representa la rivalidad con América. Mis compañeros confían en mí y yo en ellos, y sé que podemos sacar el resultado”, dijo a RÉCORD.

Julio reconoció su deseo por ser el arquero titular de Pumas, pero también está consciente de que el buen nivel de Alfredo Talavera lo hace muy complicado de lograr; sin embargo, dejó claro que, de cierta forma, él ha contribuido al buen momento de Tala.

“Talavera es una buena persona, muy honesto, trabajador y me ha dado muchas enseñanzas dentro y fuera de la cancha, pero yo confío en mis condiciones y le he dicho ‘ahora tú estás en la Selección y me gusta, pero para cuando tú ya no estés, yo quiero ser portero de Selección’. Sé que me falta mucho camino, pero estoy convencido de lo que puedo lograr.

“El que Talavera esté en ese nivel es porque yo lo exijo en los entrenamientos y es porque quiero competir y porque quiero jugar, ahora que él no está yo tengo que seguir por esa línea, ayudar al equipo a mi estilo y sabiendo lo que yo sé hacer”, señaló.