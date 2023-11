América vs Tijuana: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2023?

Uno de los partidos que promete ser un gran encuentro en la Jornada 16 del Apertura 2023 es el compromiso entre América y Tijuana, que busca meterse entre los cuatro primeros lugares de la clasificación.

Los fronterizos vienen de vencer a media semana a Tigres, segundo en la tabla general, por lo que ahora buscan propinar la misma dosis a las Águilas. Sin embargo, no será una labor sencilla para los dirigidos por Miguel Herrera.

"Es un buen equipo, pero invencible, yo no creo que exista un equipo invencible en todo el mundo", declaró previo al partido Toño Rodríguez, arquero de los fronterizos, quien consideró que no llegan como favoritos pero pueden dar la sorpresa.

En cuanto al equipo de Coapa, vienen de golear a domicilio a Rayados de Monterrey en la Jornada 14, pero vencieron con sufrimiento al Atlético San Luis a media semana. De hecho, de no ser por Luis Ángel Malagón, el resultado ante los potosinos pudo ser distinto.

"Cuando me necesiten voy a estar porque es el trabajo que tengo. Es lindo tratar de solucionar esas cosas, pero es mi trabajo", señaló el guardameta azulcrema, quien recordó que el liderato no significa nada si no lo reflejan con el título.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de América vs Tijuana?

Fecha: Sábado 4 de noviembre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Lugar: Estadio Azteca

Transmisión: TUDN

