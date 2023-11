Toño Rodríguez cree que Tijuana tiene oportunidad ante América: "Todos nos dan por muertos"

Tijuana visitará este sábado el Estadio Azteca en el marco de la Jornada 16 del Apertura 2023 de la Liga MX, y será una oportunidad de oro para los fronterizos, que quieren llegar a puestos de clasificación directa a Liguilla.

En este contexto, el portero de Xolos, José Antonio Rodríguez reconoció que será una prueba complicada, mas no imposible, vencer al América en su casa. "Es un equipo que hace las cosas muy bien, no por nada, y no es un accidente que tenga tantos puntos y que estén jugando como están jugando, es un buen equipo, pero invencible yo no creo que exista un equipo invencible en todo el mundo".

"Creo que sí es un equipo al que hay que tenerle respeto y saber jugarle", declaró el guardameta de Tijuana en La Última Palabra. Los fronterizos vienen de vencer a media semana a Tigres, segundo en la clasificación, por lo que Toño Rodríguez recalcó que están preparados para cualquier reto.

"NO CREO QUE EXISTA UN EQUIPO INVENCIBLE EN TODO EL MUNDO" "LA MOTIVACIÓN ES IGUAL QUE SI JUGÁRAMOS EN CASA"

“Mañana es una linda oportunidad, sobre todo porque todos nos dan por muertos, que venimos aquí a perder o a ser goleados; nosotros vamos a salir a intentar nuestro juego, con nuestras fortalezas y debilidades, pero un equipo muy sólido, muy unido", y consideró que el América puede dar "una probadira muy real" de lo que puede ser una Liguilla.

Por último, y a pesar de que Tijuana solo tiene un triunfo a cambio de un empate y cinco derrotas como visitante este torneo, consideró que no hay una motivación extra por visitar el Estadio Azteca. "La motivación que nosotros tenemos es igual que si jugáramos en casa, como si jugáramos de visitante, porque sabemos que cada fin de semana tienes la oportunidad de hacer lo que más te gusta que es jugar al futbol, que soñaste desde niño estar aquí”, finalizó.

