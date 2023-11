Luis Malagón aseguró que la única manera de celebrar es ganando el Apertura 2023

América será el mejor torneo de la fase regular y llegará a la Liguilla con la ventaja de cerrar todos los juegos en casa, sin embargo, al interior de la plantilla no están celebrando nada todavía, pues son conscientes de que lo único que se debe festejar es el título.

“El equipo está bien en todos aspectos, no nos mareamos, no tenemos por qué, no hemos ganado nada, no tenemos un título ni nada en la mano. Debemos ser conscientes de donde estamos parados, el profe nos deja claro que no hemos ganado nada. Lo importante es el título y vamos a trabajar para poder ganarlo”, comentó el arquero.

“Lo hablamos después del partido de San Luis, pero creo que lo más importante hoy es el título. Falta mucho, pero es una gran motivación que tenemos. Es ir paso a paso, el grupo está unido en todos los aspectos y vamos a buscar todo lo que está en frente”, añadió.

Respecto a la actuación que tuvo en San Luis, en donde un par de atajadas les permitió salir con la victoria, el guardameta minimizó su accionar asegurando que solo está haciendo lo que le toca.

“Cuando me necesiten voy a estar porque es el trabajo que tengo. Es lindo tratar de solucionar esas cosas, pero es mi trabajo. Lo que te dicen tus compañeros te lo guardas y ahí queda porque viene un próximo partido. Siempre he dicho que este trabajo también es de Óscar y mis demás compañeros, los entrenadores de porteros”, afirmó Malagón.

