Todo jugador que pasa por América tiene entre sus objetivos dar el salto a un desafío más importante, la mayoría pensando siempre en Europa, sin embargo, Luis Ángel Malagón admitió que es consciente que por su altura difícilmente podría llegar una oportunidad del Viejo Continente.

“La verdad estoy consciente de lo que tengo. En Europa te piden cierta estatura y no la tengo, en México soy el portero más chiquitito con 1.81, pero eso me ha ayudado a superarme a mí mismo. Mi cabeza está aquí, soy agradecido con la gente que me ha ayudado y motivado. Tengo muchas ganas de ser campeón, es lo único que busco, levantar la cabeza. Lo demás que venga Dios dirá”, declaró el arquero azulcrema.

En donde si quiere competir es en la Selección Nacional aunque sabe y respeta la jerarquía que ha alcanzado Guillermo Ochoa.

"No me gusta. Ahorita estamos con América y se trata de hablar de América. Al final del día, uno se quita y se pone con su trabajo. Yo respeto mucho a Memo (Ochoa), es mi amigo. Yo voy por la mía, no busco quitar y poner, Dios se encarga y los jefes que están allá deciden. Yo siempre voy por la mía sin ser mala leche”, confirmó Luis Ángel Malagón.

