Pachuca venció al Atlas con participación de diez canteranos durante el partido

Pachuca se ha caracterizado por ser uno de los principales formadores de talento joven mexicano en los últimos años, por lo que en esta Apertura 2023 no iba a ser la excepción y seguirían confiando en el talento de su cantera. Prueba de esto es que en el triunfo que obtuvieron ayer ante Atlas por 2 a 0, diez de sus canteranos tuvieron participación.

Esta participación de las fuerzas básicas del cuadro hidalguense colocaron al equipo como el club con el promedio de edad más bajo de todo el futbol mexicano, con 21.6 años, según la revista internacional CIES International Observatory, por lo que a continuación te presentamos a estos 10 elementos:

Carlos Moreno (25 años)

El guardameta de Colima ha estado ligado toda su vida al Pachuca, ya que desde 2012 se unió a la sub 15, para posteriormente pasar por el resto de categorías, incluido el equipo de segunda y tercera división del Pachuca, para finalmente tener su primera oportunidad en la Liga MX durante el Guardianes 2021. En aquel torneo debutó al ingresar de cambio al 87 debido a la expulsión de Óscar Ustari.

Para este apertura 2023 logró convertirse en el arquero titular debido a que Los Tuzos tomaron la decisión de rescindir el contrato de Ustari, lo que provocó que el de 25 años tuviera que asumir la responsabilidad.

José Castillo (21 años)

El defensor central es uno de los que más tiempo lleva en esta institución al haber pasado desde la categoría sub 13 en 2014 hasta la Sub 20 en 2022. Durante este tiempo ha tenido oportunidades con el primer equipo al haber jugado en en 29 ocasiones.

Su debut fue en el Apertura 2021 en el empate a uno contra Santos en el Estadio Hidalgo. En aquel entonces el dorsal 33 ingresó de cambio al minuto 82 por Avilés Hurtado.

Emilio Rodríguez (20 años)

Esta Apertura 2023 ha sido el punto clave de Emilio Rodríguez en su carrera ya que después de haber comenzado en las fuerzas básicas del Querétaro en 2014 y llegar a Los Tuzos en 2016, el delantero mexicano está teniendo su primera torneo como parte del primer equipo.

El dorsal 199 ha vivido en carne propia lo que es el 'Modelo Pachuca', ya que después de haber pasado desde la sub 13 hasta la Sub 20, Guillermo Almada decidió recompensar su esfuerzo al tomarlo en cuenta desde la primera jornada que tuvo el equipo en esta apertura 2023 ante Mazatlán al ser titular en este compromiso, desde entonces ha disputado los 15 partidos que ha tenido el equipo hidalguense en este torneo.

Erick Sánchez (24 años)

El 'Chiquito' Sánchez se ha convertido en uno de los principales pilares de Guillermo Almada con los Tuzos en los últimos torneos, lo que ha provocado que también esté teniendo oportunidades con la Selección Mexicana.

El camino del dorsal 10 arrancó en 2014 cuando se unió a la categoría sub 15 del cuadro hidalguense; sin embargo, con apenas 14 años estaba demostrando El talento que tenía y estaba siendo considerado por la categoría sub17. Dos años más tarde realizó su debut con el primer equipo al ingresar de cambio al minuto 67 en la derrota por 2 a 0 ante Toluca.

Posteriormente, siguió demostrando su nivel al pasar por la sub-20, tener participación en la Copa MX e incluso salir a préstamo con los mineros de Zacatecas, donde estuvo desde 2019 hasta 2020. Luego de esa etapa en segunda división Pachuca decidió que era el momento de que el delantero tuviera su oportunidad Y a partir del Guardianes 2020 fue una pieza inamovible.

Jesús Hernández (22 años)

El 'Primo' Hernández es otro de los viejos conocidos de la actual plantilla del Pachuca, ya que a pesar de tener apenas 22 años ha formado parte del cuadro titular de esta institución desde la Apertura 2022.

Una curiosidad de Hernández es que él arrancó su carrera con el equipo de la Universidad del Futbol en 2016, para que un año después se uniera a la cantera hidalguense. Su debut fue en el Apertura 2021 al ingresar en la recta final del empate a uno contra FC Juárez.

Alexei Domínguez (18 años)

El delantero, que Porta el número 187 a sus espaldas, llegó en 2018 a Pachuca para unirse a la sub 13. Desde entonces ha pasado por todas las categorías, incluida la recién agregada sub 23.

El delantero de 18 años logró llamar la atención del director técnico uruguayo para que lo tomara en cuenta para este Apertura 2023. Domínguez tuvo su primer contacto con la primera división el 23 de septiembre de este año al ingresar de cambio al 67 por Marino Hinestroza en el empate a cero contra Guadalajara, posteriormente volvió a tener minutos en el empate a uno ante Puebla en la jornada 14 y en el más reciente duelo contra Atlas fue titular.

Pedro Pedraza (23 años)

A pesar de ser de Nuevo León, Pedro Pedraza dio sus primeros pasos como futbolista en la Tercera División con los Mineros de Zacatecas en 2016. Con esta institución permaneció hasta el Clausura 2022, ya que fue transferido a la categoría Sub 20 del Pachuca para que pudiera seguir explotando su potencial.

A pesar de apenas tener un año y medio en el club, el dorsal 33 debutó en la apertura 2022 al ingresar de cambio al 81 en la victoria por 2 a 1 ante Cruz Azul. Desde entonces, ha tenido un par de actuaciones con la Sub 20 y con el primer equipo, siendo la Apertura 2023 el torneo en el que más ha sido tomado en cuenta por el primer equipo.

Jahaziel Marchand (22 años)

El mediocampista de Chihuahua, ha formado parte de la institución hidalguense desde 2014, cuándo fue inscrito con la sub 13. Desde entonces ha pasado por las sub-15, Sub 17, Sub 20 y la Sub 23, todo esto para llegar a tener su primera oportunidad en primera división en el Clausura 2021 cuando debutó en la jornada 2 en un empate a cero ante León.

A pesar de tener tanto tiempo en este equipo, el dorsal 26 apenas está logrando en este apertura 2023 comenzar a ser considerado con el primer equipo en la mayoría de compromisos, prueba de esto es que en seis de los 15 duelos que se han disputado, ha saltado al terreno de juego.

Elías Montiel (18 años)

El mediocampista es el futbolista más joven en haber tenido participación ayer contra Atlas al tener 18 años y 26 días. A pesar de su joven edad, Guillermo Almada lo ha tomado muy en cuenta durante este Apertura 2023, ya que ha disputado 11 compromisos, de los cuales 10 han sido como titular.

Cabe destacar que Montiel se formó en la institución hidalguense a partir de la apertura 2019, cuándo fue registrado con la sub 15.

Illian Hernández (23 años)

El oriundo de Zacatecas tuvo sus primeros pasos como futbolista en 2016 con los mineros de fresnillo de la Tercera División mexicana, posteriormente en 2019 se unió a mineros de Zacatecas y en 2020 se integró a la Sub 20 del Pachuca.

Su debut en primera división fue en el Apertura 2021 cuando disputó 11 minutos en la recta final del empate a cero ante el Atlético de San Luis. Después de ese momento, el delantero se fue ganando poco a poco Un lugar en el primer equipo hasta convertirse en un habitual de las convocatorias a partir del Clausura 2023.

