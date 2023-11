Gustavo Leal tras derrota contra América: "Seguimos enfocados en los puntos"

A pesar de la derrota, Gustavo Leal, entrenador de San Luis, vio un mejor desempeño de su equipo con respecto a partidos anteriores y aseguró que en caso de mantener ese ritmo en los siguientes choques podrán ser un rival de cuidado en la Liguilla.

“Los puntos son importantes, al final jugamos para ganar, seguimos enfocados en los puntos, pero la manera que jugamos es lo que nos acerca a la victoria, este último partido fue superior a Juárez y Toluca, los puntos son los mismos, aunque creo que si seguimos jugando como hoy, hasta hoy, todos los partidos que perdimos es porque no jugamos a lo que sabemos jugar, hoy para mí, es el primer partido que perdemos porque es futbol, grandes atajadas, jugadas cerca del palo, no tuvimos la suerte de un gol y un punto, si jugamos así con Tigres, Santos, cuartos, semis y la final, estamos para grandes cosas”, afirmó el técnico potosino.

Inclusive, el estratega se sintió tan dominante del juego que se atrevió a tener 3 extremos al mismo tiempo en la cancha, una decisión que no había ocurrido antes, sin embargo, no les alcanzó para evitar la derrota con todo y que fueron superiores en el rendimiento.

“Hablamos de Vitinho, Jügen y Murillo, son extremos que raramente, casi nunca, veo a tres extremos en la cancha, perdimos a Dourado en la cancha, los nombres no tienen sentido, generamos más que América, vamos a los datos, tuvimos 53 por ciento por 47 de América, ocho finalizaciones, pasamos de más de 500 pases por menos de América, si dividimos la cancha en tres tercios, tuvimos mucho más que América, más ofensivo de eso, no lo entiendo, no lo considero que haya sido así”, sentenció Gustavo Leal.

