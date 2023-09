Gustavo Leal tras derrota ante Cruz Azul: 'Sabemos levantarnos de las derrotas'

Para Gustavo Leal, estratega del Atlético San Luis, la derrota ante Cruz Azul fue por falta de efectividad, señaló que su equipo se levantará de esta caída.

“Es un grupo muy fuerte y en lo mental sabe levantarse de las derrotas, me gustó mi equipo, jugó como trabajamos, tuvimos el control del partido, pero no tuvimos efectividad, el resultado no sale como esperábamos”, Gustavo Leal en conferencia de prensa.

El timotel del equipo potosino señaló que a pesar del resultado, el desempeño de los suyos fue positivo, tomarán este descalabro con mucha responsabilidad, pero ya están pensando en su próximo rival.

“Estoy satisfecho con el desempeño de los jugadores. Cuando el equipo pierde reaccionamos positivamente. Para el próximo partido contra Tijuana vamos a reaccionar bien", declaró.

Por otra parte, el defensa Julio César Domínguez salió de cambio por una molestia muscular, Gustavo Leal, señaló que fue atendido por el cuerpo médico y se dará a conocer la gravedad de la lesión.

“El Cata Domínguez tiene un tema muscular, ya está siendo atendido por el cuerpo médico, mañana sabremos la gravedad y si podrá jugar ante Xolos”, argumentó.

