Siboldi tras derrota ante Xolos: 'Tenemos que mejorar y retomar lo que veníamos haciendo'

Pese a haber perdido 2-0 con Xolos, Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, se dijo satisfecho con la entrega de su equipo, pues resultó que a pesar del marcador, lucharon en todo momento, aunque no por eso dejó de reconocer que tienen que mejorar y retomar lo que han hecho a lo largo del torneo, lo que los tiene como el segundo mejor equipo de la tabla.

"Sin duda tenemos que mejorar, pero en el tiempo que tenemos de cara al siguiente partido tenemos que recuperar al equipo para el sábado volver a jugar. Simplemente es retomar lo que se viene haciendo y que es lo que nos dio los resultados que se tuvieron, retomar eso.

"Hoy tuvimos que hacer cambios forzados porque estaba friccionado el partido, el partido fue ríspido, fue bien jugado, me gustó, el equipo luchó hasta el final. No tuvimos la claridad de otras veces, pero me deja tranquilo que el equipo hasta el final buscó el arco aunque no se dio", dijo.

En tanto, el entrenador del equipo de la UANL reconoció que los de Tijuana jugaron bien y supieron como mantener 'a raya' a Tigres para sacar la victoria. "Xolos se defendió bien, supo agruparse y jugar al contragolpe donde es peligroso y sufrimos un poquito", expresó.

