Leyenda de Toluca se dice arrepentido tras haber rechazado al América

Los Diablos Rojos del Toluca de finales de los 90 y principios de los años 2000 fueron un equipo de época, solamente de 1998 al 2010, los choriceros ganaron siete títulos de liga en 12 años.

Una de las figuras de los campeonatos del 99 y 2000 fue Carlos María Morales, quien durante una entrevista con Antonio de Valdés, confirmó estar arrepentido por no haber fichado con las Águilas del América cuando se dio la oportunidad.

"Por pelearme con el presidente y el técnico del Atlas no vine al América, y América me había comprado. Cuando nosotros perdemos en 2004 el lunes yo me iba a Uruguay, teníamos 10 días, me iba a pasar la Navidad y de repente estoy preparando la maleta con la familia y me llaman de América que tengo que venir a arreglar contrato. Me contratan los Tecos, me llaman los Leaño, se arreglan con Atlas y ¿qué pasa ese semestre? Pierdo la Final con América. Ese América de Mario Carrillo era espectacular”, comentó Morales.

El uruguayo llegó a México en 1995, pasó por Toluca (en dos etapas), Pachuca (97-98), Atlas (2002-2004), Tecos (2005) y Puebla (2006), antes de volver a Sudamérica en 2006 para jugar con el Everton de la Liga de Chile.

