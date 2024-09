Renato Paiva 'explota' ante la regla de menores: 'No pondré jugadores sólo por estar obligado'

Siguen saliendo críticas contra la regla 20/11 de Liga MX. Tras las recientes críticas de André Jardine, ahora es Renato Paiva quien se suma una vez más a lanzar comentarios en contra de la regla de menores.

La regla 20/11 exige a los equipos a alinear jugadores menores de 20 años y 11 meses para sumar un total de mil minutos durante un torneo regular, por lo que, los clubes se ven forzados a recurrir a sus fuerzas básicas para cumplir con este reglamento.

Previo al inicio de torneo, sin embargo, el estratega ya había confesado preocupación por esta regla, ahora tras perder su primer partido de la temporada, el portugués aseguró que no utlizará futbolistas jóvenes sólo por cumplir con la regla.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Marcel (Ruiz) no necesitó minutos para jugar, (Alexis) Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana” reveló el entrenador sobre la regla de menores.

Asimismo, aseguró que, aunque la Federación Mexicana impusiera esta regla para poder fortalecer la Selección Mexicana, él considera que los jóvenes que cumplen con estos minutos no ayudan al primer equipo, sino que estos jugadores terminan yendo a las categorías juveniles.

“No estoy ayudando a la selección, no estoy dando minutos para ayudar a la primera selección mexicana que es la más importante. Las de abajo hay que trabajarlas”, finalizó el DT.

Los técnicos están EXPLOTANDO contra la regla de menores. “Tenemos que trabajar con lo que NO son tan buenos”. -Renato Paiva pic.twitter.com/fXgAQzTYFF — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) September 23, 2024

