Tuca Ferretti revela por qué Tigres no 'respetó' la protesta de Veracruz en 2019: 'No es nuestro problema'

La Jornada 14 del Apertura 2019 los Tiburones Rojos recibían en el Estadio Luis "Pirata" Fuente a los Tigres, en un partido que quedaría marcado por protesta que hicieron los futbolistas Veracruz por la falta de pagos por parte de la directiva.

Los jugadores se negaron a disputar los primeros minutos del encuentro, algo que los Tigres no respetó, pues en dos minutos el equipo felino ya se encontraba con la ventaja por marcador de 2-0 con goles de Eduardo Vargas y de André-Pierre Gignac.

Ahora, a casi cinco años de aquel encuentro, el entonces entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti ha decidido explicar la razón por la cual su equipo no se unió a las protestas de Veracruz y terminó anotando los dos goles.

“En primer lugar, nunca nos dijeron nada… No es nuestro problema. Antes del gol el equipo toma la pelota y la tira para afuera, ¿para qué la sacas? Empezaron a tocar, nosotros robamos y pensamos que ya querían empezar a jugar.

“Primero tu tienes tu equipo, no le pagas, no esto, no el otro, ¿qué culpa tengo yo maestro? Con esto pasa lo que tenía que pasar, te vas a segunda división y adiós”, reveló el exDT durante una participación de ESPN.

Al final del Clausura 2020, los Tiburones Rojos del Veracruz terminaron desapareciendo del futbol mexicano, esto tras los problemas económicos que estuvo atravesando el equipo.

