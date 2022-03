Alfredo Tena: 'No me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al América'

América vive un momento complicado, ya que ocupa la parte baja de la Liga MX junto al Mazatlán.

Alfredo Tena, histórico exjugador de las Águilas, no se 'candidatea', pero tiene el deseo de dirigir al equipo de sus amores.

“Sí me gustaría. Al América no le puedes decir que no, es una institución que te da todas las posibilidades para poder triunfar.

"NO ME ESTOY CANDIDATEANDO, PERO SÍ ME GUSTARÍA DIRIGIR AL EQUIPO OTRA VEZ" "AL AMÉRICA NO SE LE PUEDE DECIR QUE NO" Alfredo Tena en EXCLUSIVA para #FSRadioMX previo a la ceremonia del #SalónDeLaFamaxFOX @GusMenFox, @ruubenrod, @dtAlex_Aguinaga & @FerCevallosF pic.twitter.com/Qp6NV9215h — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 15, 2022

“Sí me gustaría; no me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez”, mencionó para Fox Sports.

Los de Coapa tienen a Fernando Ortiz como interino, por lo que existe la posibilidad de elegir un nuevo entrenador. El Capitán Furia no le cierra la puerta a regresar.

“El América es mi casa. Si el jefe dice que hay que ir a dirigir, hay que ir a dirigir; que hay que ir a abrir la puerta, hay que ir a abrir la puerta, no hay ningún problema, es mi casa”, agregó.

Tena también habló sobre la actualidad del club: “La planeación, parece, no fue la adecuada. Algunas contrataciones, quizá, no se han adaptado lo mejor posible. Hay jugadores que, creo, les falta dar el extra. Si juntamos todas esas cosas, se dan los resultados que se están dando. Esperamos que los próximos partidos puedan sacar los puntos”.

