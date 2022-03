Oswaldo Sánchez: Rechazó ofertas de equipos europeos por el salario que le ofrecían

Tras ser investido al Salón de la Fama durante el décimo aniversario, Oswaldo Sánchez reveló el motivo principal por el cual no pudo emigrar a Europa como futbolista profesional.

El portero mexicano destacó que en su momento hubo clubes de diferentes ligas en el viejo continente que mostraron interés en ficharlo, sin embargo, el salario fue el impedimento.

"Me buscaron equipos de España e Inglaterra, me ofrecían la mitad de lo que ganaba en México, no me convenía ir a Europa, tuve que priorizar la familia", mencionó.

Asimismo, Oswaldo declaró que la portería de la Selección Mexicana está resguardada por extraordinarios guardametas, resaltando la calidad de las nuevas generaciones que militan en la Liga MX.

"México siempre ha sido una tierra de porteros como la 'Tota' Carbajal, ahorita queda claro quienes pelean: Ochoa, Talavera, Orozco y Cota, entre Memo y Talavera llevan la ventaja, va a estar buena la pelea.

"En el cambio generacional vendrá esa modificación y vislumbro a Carlos Acevedo, Malagón, tienen deseo, estoy esperando a Sebastián Jurado y son los tres que pudieran revolucionar la portería. También me queda Gudiño que tiene experiencia internacional", añadió.

Por su parte, el ahora comentarista deportivo, resaltó sus dos momentos favoritos durante su época como jugador profesional.

"Me siento muy halagado, quedarme con un solo momento en 25 años de carrera, me quedaría con dos, mi debut con Atlas y el debut en Mundial con la selección porque me costó mucho trabajo y el haber debutado ante Irán precedido de un momento familiar fuerte como el fallecimiento de mi padre", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COCCA TRAS LA VIOLENCIA EN LA CORREGIDORA: 'LO DE QUERÉTARO NOS AFECTÓ PSICOLÓGICAMENTE'