Salón de la Fama: Generación 2020, agradecida por el reconocimiento a su trayectoria

Comenzó la fiesta por los 10 años del Salón de la Fama. El arranque fue con la conferencia donde estuvieron presentes algunos de los homenajeados de la Generación 2020, pues la pandemia impidió que la investidura se realizará con normalidad, por lo que en la disertación acudieron algunas las figuras del futbol mexicano que serán galardonadas este martes: Maribel Domínguez, Vicente Pereda, Jesús del Muro, Antonio Carlos Santos y Oswaldo Sánchez.

"Me siento muy feliz. Es un día muy especial donde le dan un reconocimiento a mi trayectoria, a la lucha que he llevado a cabo para conseguir los objetivos, esto me motiva a seguir trabajando para que muchas generaciones puedan alcanzar sus objetivos en el futbol; hoy el futbol femenil toma forma", dijo Maribel Domínguez.

En tanto que, Oswaldo Sánchez agradeció por recibir dicho reconocimiento.

"Gracias por esta iniciativa de reconocer tanto talento y me siento muy halagado. Elegir un momento en tantos años, me quedo con mi debut y el debut con Selección en un Mundial contra Irán", declaró.

Por su parte, el profesor Jesús del Muro agregó que "agradezco a todas las personas que han hecho un esfuerzo para que esté aquí, me da mucho gusto y ojalá que este evento se haga año con año".

Mientras que Vicente Pereda expresó su satisfacción por ser parte de esta nueva Generación del Salón de la Fama: "Es un honor y una gran satisfacción estar junto a estas personas. Me sorprende mucho el futbol de las niñas".

Finalmente, Antonio Carlos Santos reconoció la alegría que le causa ser parte de la misma generación de Ronaldinho.

"Después de Pelé, Ronaldinho es mi ídolo porque nunca vi a nadie jugar con tanta alegría", señaló.

