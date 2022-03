Director del Salón de la Fama: 'Haremos alusión a la paz por lo ocurrido en Querétaro y Ucrania'

Hoy el Salón de la Fama celebrará sus 10 años de existencia, por lo que en Pachuca se darán cita estrellas del futbol nacional e internacional, para celebrar a lo mejor del balompié, y para ello, Antonio Moreno, director del Salón de la Fama y Mundo Futbol, explicó que no será una investidura tradicional, ya que por la pandemia, no se hizo nada en los dos años anteriores.

“Le llamamos la décima investidura, pero realmente es la celebración de los 10 años. Hubieron tantas cosas que no se pudieron hacer en los últimos dos años y medio, como por ejemplo correspondía la investidura en el 2020 de la generación votada, pero no se pudo hacer, en el 2021 debimos haber votado y premiado y no se pudo hacer, y en este 2022 no votamos porque no hemos premiado aún a los de hace dos años, entonces decidimos hacer la investidura para terminar el ciclo de las 10 primeras y retomarlo el año entrante”, dijo a RÉCORD.

Entre los investidos de la Generación 2020 están Maribel Domínguez, Raúl, Ronaldinho, Oswaldo Sánchez, Fabio Cannavaro, Pablo Larios, entre otros, pero además de galardonarlos, ‘Toño’ Moreno compartió que el Salón de la Fama también se unirá a la solicitud de paz por lo que se ha vivido en el futbol y en el mundo en general.

“Vamos a hacer un recuento de lo que es la primera década del Salón de la Fama, sí rindiendo homenaje a los nuevos miembros de esta nueva generación, pero con muchos invitados de generaciones anteriores porque vamos a recapitular algunos momentos los 10 años. También haremos alusión al tema de la paz y lo que pasó en Querétaro, Ucrania, será un momento muy emotivo a través del deporte.

“Están confirmados Ronaldinho, Pia Sundhage, esperamos que llegue Roberto Carlos, Raúl González ya sabemos que no podría venir porque está dirigiendo, pero todos los nacionales sí, y vendrán muchas figuras, incluso Rafa Márquez que aunque no está investido, vamos a hacer algo con él”, expresó.

