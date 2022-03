Luis Romo: 'Víctor Manuel Vucetich nos liberó la presión'

Desde el regreso de Víctor Manuel Vucetich al banquillo de Monterrey, el conjunto de la Sultana del Norte retomó el camino de la victoria.

Y no sólo eso, para Luis Romo, la vuelta del Rey Midas le ayudó mucho al grupo de jugadores que estaba presionado por los resultados negativos previos.

"Hemos vuelto a las bases a ser un equipo ordenado, tener buen manejo de partido, ha caído bien, en lo personal, más confianza, más soltura, no es porque no me la diera el cuerpo técnico anterior, sino porque venía arrastrando un poquito de tensión, nos liberamos y es algo importante", reveló el mediocampista.

Romo resaltó la calidad de Vucetich como técnico y a quien conoce desde su etapa con Querétaro.

"Siempre muy franca, muy cercana, que si tiene algo que corregirme nunca le pesa la palabra para decirme. La confianza que tiene en mí me ha ayudado a irme soltando un poco, él confía en lo que puedo hacer, sabe de mis cualidades", mencionó.

Además, Romo reveló que a pesar de que tienen que disputar un juego pendiente ante Juárez FC, La Pandilla ya piensa en el Clásico Regio.

“Si tenemos una victoria ante Juárez, llegaremos muy motivados contra Tigres y estamos listos para todo lo que se viene", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: ROGELIO FUNES MORI, DESCARTADO DEL DUELO ANTE JUÁREZ POR LESIÓN