Ronaldinho sobre la violencia en Querétaro: 'Es difícil creer que pasó algo así'

Ronaldinho hizo su aparición estelar en el Salón de la Fama. Y es que el astro brasileño es parte de la décima generación,sin embargo, llegó ya comenzada la conferencia de prensa; en la cual, de inmediato opinó sobre la violencia que ocurrió en La Corregidora, estadio que conoció bien, pues jugó en el Querétaro.

"Difícil de creer yo que he vivido ahí jamás imaginaria que pasaría eso. Le mando un abrazo a todos los amigos que he hecho y espero que pronto puedan tener de nuevo una vida normal.

"Es difícil creer que pasó algo así, pero pasó y ojalá no vuelva a pasar algo de este tipo, y que nunca más vuelva a pasar", dijo.

Asimismo, Ronaldinho compartió algo de lo que vivió mientras jugó en el futbol mexicano; aunque no estuvo mucho tiempo.

"He tenido muy buenos momentos en todos los equipos que he pasado, me quedo con todo lo que he vivido porque he tenido la suerte de pasar por muchos momentos buenos.

"En México he tenido muchos momentos buenos, también le tengo mucho cariño. Un momento que no olvido es cuando jugamos con América en la Ciudad de México y la gente me trató muy bien, tuve la suerte de hacer dos goles y lo recuerdo con mucho cariño", dijo.

