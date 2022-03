Cocca tras la violencia en La Corregidora: 'Lo de Querétaro nos afectó psicológicamente'

Los ecos del oscuro 5 de marzo en Querétaro continúan. Diego Cocca, entrenador del Atlas, pidió que no se perdiera la esencia de paz que muchos años ha imperado en el futbol mexicano.

"La afición ha demostrado durante muchos años que es sana, hay paz. El futbol mexicano se ha caracterizado porque se junta gente de mismas hinchadas y no pasa nada. El episodio de Querétaro es una mancha negra, no es habitual volver a creer en la gente que va al futbol a pasarla en paz. La rivalidad es dentro de la cancha, se disfruta al máximo, y se terminó. No hay que perder la esencia y que se pierda en el futbol mexicano que es una fiesta y seguramente será así", señaló Cocca.

El estratega apuntó que el episodio en Querétaro afectó al equipo; sin embargo, confía en que ante Chivas conseguirán seguir sumando y sobre todo darle una alegría a la afición rojinegra.

"Lo de Querétaro nos ha afectado en la parte psicológica, pero el grupo está fuerte y convencido, estamos preparados para afrontar y seguir creciendo. Es el objetivo del plantel, en esta semana tenemos un partido muy lindo de jugar el clásico en casa. Solo pensamos en salir de la mejor manera a la cancha, imponer condiciones y darle una alegría a la gente".

