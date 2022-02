Álvaro Fidalgo: 'Desde que llegué al América no me había encontrado en esta situación'

Un año ha pasado desde que Álvaro Fidalgo llegó al Nido y en todo este tiempo jamás le había tocado vivir una situación tan complicada en el club, ni siquiera en la eliminaciones de las Liguillas anteriores, el propio futbolista español reconoció que la terrible actuación brindada anoche no puede volver a repetirse en un equipo como América.

"Desde que llegué al club no me había encontrado en esta situación porque desde que había llegado los partidos se estaban ganando y es una situación en la que debemos de mostrar toda la actitud positiva y demostrar que somos el América, lo de esta noche (ayer) en el Azteca no puede volver a pasar", declaró el mediocampista.

Fidalgo reconoció que el equipo necesita un cambio de actitud después de la derrota sufrida ante los potosinos y el mal arranque de torneo que han tenido.

"Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que trabajar, tenemos que cambiar en actitud y en muchas cosas porque así no podemos ganar y ya lo vimos. Ya son dos derrotas seguidas en el Azteca cuando llevabamos más de un año hasta que llegó el partido de Pumas sin perder, no queda más que trabajar y mucho por mejorar", agregó.

