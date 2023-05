Álvaro Fidalgo: "Soy el responsable número uno de la eliminación"

Álvaro Fidalgo aseguró que es el principal responsable de la eliminación del América ante Chivas por haberse hecho expulsar en el partido.

“Soy el responsable número uno de esta eliminación, fue un error, no sé por qué, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así”, declaró el mediocampista español al término del encuentro.

Asimismo, Fidalgo eximió de toda culpa al entrenador Fernando Ortiz y a sus compañeros de equipo.

“Siento que la eliminación es toda mía, ni del Tano, ni del Presi (baños) ni de mis compañeros. Es toda mía”, comentó.

Álvaro admitió que llegar al conjunto de Coapa su vida cambió, por lo que dijo sentirse en deuda con el club y su afición.

“Llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron. Las disculpas no sirven de nada después de un error así”, finalizó.

