América entra a la Bolsa de Valores y se suma a equipos como Juventus y Manchester United

El Club América marcó un hecho histórico en el futbol de México y América Latina al ser el primer equipo de la región en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, para sumarse a clubes como Juventus, Manchester United, Lazio, entre otros. Con una afición que supera los 30 millones de seguidores en México y otros 10 millones en Estados Unidos, América busca aprovechar su popularidad y solidez para atraer inversiones y potenciar su crecimiento.



A nivel internacional, la cotización de equipos de futbol en la bolsa no es un fenómeno nuevo. Equipos de Europa como la Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray, y el Manchester United, entre otros, han liderado esta tendencia, mostrando el futbol como un sector atractivo para los inversores. Estos equipos no solo buscan financiamiento a través del mercado de valores sino también ofrecer a sus aficionados la oportunidad de formar parte del club de una manera más directa.





La cotización en bolsa de estos equipos responde a diferentes estrategias y objetivos, desde fortalecer su base económica y competitiva hasta diversificar sus fuentes de ingresos.



Por ejemplo, el Manchester United, uno de los clubes más valiosos del mundo, cotiza en la Bolsa de Nueva York, evidenciando la globalidad del futbol y su relevancia en el mercado financiero internacional. Por otro lado, equipos como la Juventus y el Borussia Dortmund han demostrado cómo la cotización en bolsa puede ser parte de una estrategia más amplia para mejorar su competitividad y presencia a nivel global.

Con el Club América uniéndose a este selecto grupo de equipos cotizados en bolsa, se abre un nuevo capítulo para el futbol latinoamericano, ofreciendo nuevas oportunidades de inversión y participación en el deporte más popular del mundo. Este movimiento no solo refuerza la posición del América como líder en el futbol mexicano sino que también establece un precedente para otros clubes de la región que busquen nuevas vías de crecimiento y consolidación en el ámbito deportivo y financiero.

EQUIPOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES

Estos son algunos equipos de futbol que cotizan en la Bolsa de Valores alrededor del mundo, destacando su diversidad geográfica y la variedad de mercados en los que se encuentran:



● Juventus - Bolsa de Valores de Milán, Italia

● Borussia Dortmund - Bolsa de Valores de Alemania

● Galatasaray - Bolsa de Valores de Turquía

● Intercity - Bolsa de Valores de España

● Celtic - Bolsa de Valores de Londres, Reino Unido

● Lazio - Bolsa de Valores de Italia

● Olympique de Lyon - Bolsa de Valores de París, Francia

● Oporto - Bolsa de Valores de Lisboa, Portugal

● Sporting de Portugal - Bolsa de Valores de Lisboa, Portugal

● Tottenham - Bolsa de Valores de Londres, Reino Unido

● Manchester United - Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos

● Aalborg Boldspilklub - Dinamarca

● AGF - Dinamarca

● Brondby IF B - Dinamarca

● Parken Sport - Dinamarca

● Silkeborg - Dinamarca

● Besiktas - Turquía

● Fenerbahce Sportif - Turquía

● Trabzonspor Sportif - Turquía

● AFC Ajax - Bolsa de Valores de Holanda

● Teteks ad Tetovo - Macedonia

● AIK Football - Suecia



AS ROMA Y SU SALIDA DE LA BOLSA DE VALORES: UN CAMBIO ESTRATÉGICO POR THE FRIEDKIN GROUP



La AS Roma, uno de los clubes más emblemáticos del futbol italiano, tuvo una significativa presencia en el mercado de valores antes de su adquisición por The Friedkin Group. El proceso de retirada de la bolsa de valores, conocido como delisting, se completó el 14 de septiembre de 2022, marcando el final de una era en la historia financiera del club.



Este cambio estratégico se llevó a cabo como parte de la adquisición del club por The Friedkin Group, una operación valuada en aproximadamente 591 millones de euros.



La salida de AS Roma de la bolsa representó una nueva fase en la gestión y propiedad del club, enfocándose en una visión a largo plazo para su crecimiento y desarrollo.

