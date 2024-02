América: ¿Cómo comprar acciones? Ricardo Solache, especialista de la BMV te lo explica

La euforia americanista por su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores tendrá un tope en próximos días y después vendrá una caída. Ricardo Solache, especialista en temas de la BMV señaló en entrevista con RÉCORD que la venta de acciones tendrá un declive pronto y aseguró que hoy es un día histórico para el país. “Yo creo que para el viernes va a tocar su tope máximo, después vendrá una estabilización y lugo vendrá una caída, eso es normal”.

“Te puedo decir que para la Bolsa Mexicana de Valores, o mejor dicho, más que para la Bolsa para el país es un momnto histórico porque Club América es el primer equipo de Latinoamerica que cotiza en la Bolsa; no existe hoy otro equipo y creo que va a montar un precedente, se van a dejar venir más equipos, yo ya veo 3 o 4 equipos latinoamericanos en la Bolsa”, comentó el especialista.

“Ahorita es un tema de oferta y demanda, mucha gente está emocionada no solamente privados sino empresas que se dedican a comprar en volumen acciones para después revenderlas y en un lapso de tiempo corto, 3 o 4 semanas se van a dar cuenta del valor real de las acciones. Como se estabilice el mercado mucha gente va a decir 'qué hice, qué compré' y van a empezar a ver el valor”, agregó.

El vuelo de las Águilas en su ingreso a la BMV ha sido tan favorable que lograron incrementar el valor inicial a 20 veces, pues los números indican que para este momento el América tiene un valor de 5 mil millones, superando abisalmente al valor original que rondaba los 330 millones.

“Honestamente también creo que este tema de la Bolsa va a causar mucho escozor con la gente porque el precio con el que salen al mercado honestamente está desproporcionado. Todo lo que América tenía antes de salir a la Bolsa tená un valr aproximado de 330 o 350 millones. Si haces el cálculo de cuánto vale cada acción que ahorita salió en 17 pesos y lo multiplicas por las 340 mil acciones que dice valer su club, el valor se va a 20 veces de lo que cuesta, al día de hoy el América vale 5 mil millones”, agregó.

¿Cómo comprar acciones?

Existen dos maneras para poder comprar acciones, ambas con cierto riesgo y Ricardo Solache nos explicó cuáles son los procesos y cuál es la que beneficia más.

“Hay dos maneras muy simples, la número uno y más recomendada es acercarse con una emprea de inversiones profesional, yo creo que ellos si ya hicieron paquetes de inversión con este tipo de acciones; la ventaja es que ellos no van a arrisgar tu dinero, tienen profesionales que en cuanto vean que la acción va a caer, ellos se deshacen de tus acciones y en el peor de los casos no ganas, pero tampoco pierdes”, afirmó.

“La segunda manera es la 'de a pie' que es descargando una App de trading, solamente que investiguen que la App no sea de Divisas porque hoy el América no tiene una moneda, yo creo que la va a tener, ese es el camino yo haría, haría una Kripto lo más pronto posible porque se va a hacer famosisíma, pero ahorita no la tiene y tiene que ser una App de trading general en donde no solamente puedas comprar divisas sino puedas comprar oro, petroleo y de estas hay muchas en el mercado, descargas la App y te registras”, explicó.

