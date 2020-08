América: Fuerzas Básicas tendrán metodología para formar más jugadores como Córdova

Con la salida de Alfredo Tena del club, el América hará modificaciones a sus Fuerzas Básicas con la implementación de una metodología española. RÉCORD pudo saber que dicho sistema tiene como prioridad formar futbolistas íntegros que se caracterizen por dominar distintos perfiles para poder ser utilizados en diferentes zonas de la cancha.

Un claro ejemplo de lo que buscan es encontrar a más jugadores como Sebastián Córdova, jugador forjado en las inferiores del Nido que ha sido utilizado en diferentes posiciones y sectores del terreno de juego, desde la lateral izquierda hasta jugar como enganche detrás de los atacantes, y con ello no solo ha logrado consolidarse en Primera División, sino también ser visto por Gerardo Martino, quien últimamente lo ha contemplado en sus convocatorias con la Selección Mexicana.

La búsqueda fue larga, pero con un convencimiento inmediato, y acercamiento con clubes españoles como Villarreal y Espanyol de Barcelona, cautivaron a la presidencia de las Águilas, por lo que Santiago Baños no dudó en aprobar esta implantación.

El sistema se trabajará en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 y es un trabajo íntegro que involucra desde la alimentación, tipo de ejercicios, desarrollo de habilidades, mentalidad competitiva y perfeccionamiento de perfiles.

Una de las razones principales por las cuales se tomó esta decisión es porque el cuerpo técnico notó que al momento de subir a los canteranos con el primer equipo, el tema de la adaptación se convertía en la primera causa de sus pocas o a veces nulas oportunidades, debido a que les costaba trabajo adaptarse a la ideología o sistema cuando se les pedía algo diferente a lo que estaban acostumbrados.

De momento los detalles y organigrama del proyecto siguen definiéndose, pero aprovechando la salida del ‘Capitán Furia’ esta tarea será una de sus prioridades en el club.

