Arturo Vidal: 'Si se da la oportunidad me encantaría jugar en Amérca; me gusta desde niño'

Arturo Vidal, internacional con la selección de Chile y actual jugador del Barcelona, reiteró sus ganas por llegar a jugar en el futbol mexicano, siendo América el equipo al que le sigue la pista desde pequeño al grado de confesar anhelar llegar a vestir los colores azulcrema en algún momento de su carrera.

"Nico Castillo quiere que vaya al América. Ya dije que si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en México, sería en el América", dijo en entrevista con el conferencista mexicano Daniel Habif.

ARTURO VIDAL ES ÁGUILA @kingarturo23 afirmó que su compatriota Nico Castillo lo quiere como compañero en Coapa. “Yo ya dije que si se me diera la oportunidad de jugar en México sería en el América porque desde niño me gusta”. | @DanielHabif pic.twitter.com/JILEgOHeIE — Víctor Díaz (@v_ddiaz) August 30, 2020

"Lo conozco, me gusta. Desde niño veía los partidos del futbol mexicano y el América, con esa camiseta... Los chilenos que han estado ahí me han dicho muchas cosas... Si se da la oportunidad a futuro, me encantaría", apuntó Vidal.

El mediocampista se dijo ya a disposición del Barcelona en el inicio de la pretemoprada, aunque su nombre se ha vinculado con el Inter de Milán de Antonio Conte y la Juventus de Andrea Pirlo.

