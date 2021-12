América: 'Gringo' Castro sueña con un día dirigir a las Águilas

Han transcurrido poco más de siete años desde que José Antonio Castro decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional y comenzar su faceta como entrenador, misma que ha podido ejercer en las fuerzas básicas del Cruz Azul, cuando estuvo a cargo de la Sub 15.

Este año, se desempeñó como auxiliar técnico de Héctor Altamirano, quien estuvo al frente del Querétaro, aunque dicha aventura duró muy poco, aunque esto, fue una experiencia enriquecedora para él.

El 'Gringo' continúa preparándose y capacitándose como estratega, pues uno de sus propósitos es poder dirigir algún día al equipo donde dios sus primeros pasos en el futbol, el América. Aunque, no descarta prestar sus servicios en cualquier otra institución que le presente un proyecto serio.

“Claro, si me agarra bien preparado, además y claro que me gustaría. Me gustaría dirigir en un gran proyecto también, no solo el América, si otro club en un gran proyecto me invita, también estaría encantado porque es lo que aspira uno, que te den la oportunidad en un proyecto bien planeado”, declaró Castro en charla con RÉCORD.

Profesionalmente, el exlateral derecho de las Águilas vivió un gran año, el balance del mismo fue muy positivo, por lo que ahora, toca disfrutar las fiestas de fin de año, algo que hará en casa y rodeado de su familia como acostumbra hacerlo año con año.

“La paso con la familia, mi mamá cocina y nos juntamos todos; mi hermana, mis sobrinos, mi papá, mis hijos y la pasamos en familia, muy tranquilo. Luego dan las 12, 1 y ya queremos irnos a dormir porque todos ya estamos cansados, pero la pasamos unidos”, explicó.

José Antonio, espera que su lista de deseos se cumpla para el 2022 y que su mayor regalo sea estar sentado muy pronto en el banquillo de las Águilas o de algún otro club de la Primera División.

