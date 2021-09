América: Henry Martín reconoció que estar en las Águilas lo catapultó a JJOO

Llegar a unos Juegos Olímpicos es uno de los objetivos más deseados y complicados en la historia del deporte, pero es aún más difícil poder regresar a casa con una medalla olímpica, ese es un logro que muy pocos pueden alcanzar, y Henry Martín, delantero del América lo sabe y es consciente que ser parte de la plantilla azulcrema influyó para que él pudiera estar en esa justa debido a que es un equipo que le exige siempre estar al máximo nivel.

“Para empezar estar ya en América y competir con estos jugadores, que muchas veces los mejores están en América, tomando en cuenta también a los extranjeros que están aquí y que un jugador mexicano pueda estar compitiendo contra ellos y siendo titular en el equipo ya dice mucho”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

“Cuando yo no estaba aquí que yo jugaba en Tijuana y veía el caso de Oribe (Peralta) que no podía creer que le llevaran a tantos extranjeros y él siguiera ahí y ahora me toca estar de este lado y me doy cuenta de que así es acá”, afirmó.

El goleador azulcrema recordó que desde antes de llegar al Nido se daba cuenta de la importancia que era enfrentarlos, que era un partido que nadie se quería perder y en el cual todos entregaban el máximo de su esfuerzo ya que sabía que para algunos clubes derrotar al América salva sus torneos.

“No es porque ahora esté de este lado, pero cuando me tocó jugar contra América con Tijuana sabía que ganarle al América salva el torneo para muchos equipos y muchas veces solo estás esperando ese partido para dar lo mejor de tu futbol, nos juegan siempre al máximo”, aseguró Henry Martín.

