Haret Ortega, tras festejar gol al América: 'Soy humano y no pude resistirme'

Haret Ortega, exdefensa del América, marcó doblete a su anterior equipo en el triunfo 3-1 del Toluca sobre las Águilas en partido de la Jornada 9 del Apertura 2021.

Ortega aseguró que el primer gol que le marcó a las Águilas no lo festejó por respeto al club que le dio la oportundad de formarlo y debutarlo en Primera División, pero en el segundo gol, no soportó las ganas de celebrarlo.

"Dentro del partido muchos sentimientos encontrados, obviamente quería ganar el partido, pero ahí fue el club donde me formé. El primer gol no lo celebro, en el segundo soy humano y ya no pude resistirme. Muy contento porque el equipo sumó de a tres, era el objetivo, se ganó en casa, estamos haciendo muy bien las cosas en casa y esperemos seguir así el resto del torneo", reveló el defensor mexicano en entrevista para TUDN.

"Obviamente lo disfruté, más que nada por el resultado, por los tres puntos. Obviamente tiene algo de especial jugar contra el equipo en el que me formé, pero igual, total respeto para la institución, para toda la afición, porque al final ellos fueron los que me dieron la oportunidad de debutar, el profe Miguel (Herrera) me dio la oportunidad de debutar, ahí me formé desde chiquito y estoy muy agradecido con las instituciones, pero ahora me toca defender al Club Toluca y voy a dar la vida por el Deportivo Toluca", añadió.

Además, el zaguero reveló sus planes a futuro entre los que se encuentra jugar en Europa y ser parte de la Selección Mexicana.

"A mí me encantaría ir algún día a Selección Mayor, por qué no a un Mundial, pensar en grande, obviamente también dar el salto a Europa, no a cualquier club, al principio yo creo que sí para adaptarte y después romperla en Europa", sentenció Haret Ortega.

